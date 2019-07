Medagliere, l'Italia sale ancora: la Ferlito infiamma il PalaVesuvio

di Gennaro Arpaia

Altra grande giornata di emozioni per l’Italia delle Universiadi che porta a casa quattro nuove medaglie. La prima soddisfazione della giornata è l’argento delle spadiste tricolore: Roberta Marzani, Eleonora De Marchi e Nicol Foietta regalano all'Italia il secondo posto della squadra spada femminile, sconfitte in finale solo dalla Russia per 45-40 al termine di un match molto equilibrato e deciso nelle battute conclusive.



Altro argento quello di Lara Mori, l’azzurra termina la sua prestazione sulla trave dietro soltanto alla giapponese Hatekada nella gara che aveva visto il quinto posto di Carlotta Ferlito. Per l’atleta catanese sembrava un pomeriggio maledetto, poi la rivincita e l’oro della Ferlito nel corpo libero, una grande soddisfazione per tutta la ginnastica italiana che riesce così ad assicurarsi tre medaglie in tre giorni.



Nel pomeriggio, bronzo dalla vasca: a vincerlo l’italiana Silvia Scalia, dietro solo il duo americano composto da Berkoff, oro e record delle Universiadi, e Haan. E ancora il nuoto regala l’ultima soddisfazione di giornata con l’argento della 4×200 stile libero femminile col tempo di 7:59.68 alle spalle degli USA e davanti alla Russia. Proprio la Russia conserva ancora il titolo di più prolifica nel medagliere con 43 medaglie complessive. Ma primo resta il Giappone: 19 ori e 40 medaglie totali.

