Medagliere, l’Italia vola in pedana Le donne d'oro del fioretto a squadre

di Gennaro Arpaia

Il quinto giorno di gare italiano all’Universiade di Napoli fa esultare solo in pedana. Due le medaglie tricolori arrivate arrivate dalla scherma quest’oggi: innanzitutto il bronzo nella spada, con la medaglia vinta da Lorenzo Buzzi, dal napoletano Valerio Cuomo e da Federico Vismara bravi a conquistare il terzo posto all’ultima curva battendo la Polonia per 45-33. Una gioia incredibile per il terzetto italiano, che nel pomeriggio ha visto trionfare anche le donne.



Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia si sono aggiudicate, infatti, in serata la finale contro la Russia, in una gara incredibile finita all’ultimo respiro 45-38. Il fioretto femminile esulta a Baronissi e conferma la grande tradizione tutta italiana che, nella scherma, sarebbe davanti a tutti nel medagliere con 11 vittorie di cui 3 ori già messi insieme.



Nel medagliere, l’Italia riesce comunque a mantenere il contatto con il treno di testa. Le nostre nazionali hanno messo insieme fin qui ben 26 medaglie (5 ori, 8 argenti, 13 bronzi conquistati) e restano al 6° posto della graduatoria aggiornata delle Universiadi. Al primo posto del podio ancora il Giappone (42 medaglie totali, 19 ori), seguita a stretto giro dai 14 ori della Cina e i 12 degli Stati Uniti. Ancora benissimo la Russia, con 9 ori ma già 48 medaglie complessive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA