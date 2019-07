Medagliere, pioggia d’oro per l’Italia Bronzo napoletano nel tiro a segno

di Gennaro Arpaia

La giornata era cominciata alla grande per Napoli, con il doppiamente azzurro Dario Di Martino bravo a prendersi il bronzo nel tiro a segno insieme con la sannita Maria Varricchio. Una vittoria incredibile per il duo campano, che aveva aperto con un sorriso la sesta giornata di gare all’Universiade napoletana. «È un'emozione incredibile, tirare con questo pubblico è stato bellissimo, poi condividere il podio con Dario Di Martino è un'emozione unica», ha raccontato la Varricchio.



Ma il meglio doveva ancora venire. Quattro sono gli ori di giornata per l’Italia: Chiara Di Marzantonio apre la lista delle dolci vittorie nel tiro a volo. 55/60 per lei contro il 54/60 di Kravchenko, bronzo per la ceca Adamkova. Poi il fioretto maschile: Damiano Rosatelli, Guillaume Bianchie Francesco Ingargiola non deludono e portano l’oro con il 45-22 sulla Corea. Poi, sulla pedana, il turno di Rebecca Gargano, Lucia Lucarini e Michela Battiston che nella sciabola battono 45-41 la Francia in finale.



Dalla pedana alla vasca: la Scalia incanta tutti e vince i 50 dorso donne con il crono di 27″92. Argento per la statunitense Haan bronzo per l’australiana McDonnell, mentre nella 4x200 uomini arriva l’argento della squadra italiana, dietro solo agli Stati Uniti. La chiusura più dolce arriva dalle piste di atletica, con l’oro di Osakue che anticipa la tedesca Vita nel lancio del disco e con un 61.69 si aggiudica il successo. Con i 10 ori ormai in bacheca, sale a 33 il computo totale della nazionale italiana in queste Universiadi. Gli azzurri sono sesti nella graduatoria del medagliere, non cambia il podio rispetto alle scorse 24 ore: Giappone sempre davanti a Cina e Stati Uniti.

