Mondiali, i complimenti del Settebello per l'oro degli azzurri alle Universiadi

di Diego Scarpitti

Dal deserto di Gwangju al pienone di Napoli. Arrivano anche dalla Corea del Sud i complimenti per l’impresa del Settebello universitario, che ha letteralmente dominato il torneo di pallanuoto all’ombra del Vesuvio. Impegnati al Mondiale con l’Italia di Sandro Campagna, i due napoletani Alessandro Velotto e Vincenzo Renzuto Iodice, compagni di squadra nel Recco allenato dal leggendario Ratko Rudic, e il salernitano Vincenzo Dolce hanno tributato un affettuoso pensiero nei confronti di capitan Umberto Esposito, Massimo Di Martire, Eduardo Campopiano e Mario Del Basso.



«Ho seguito i ragazzi alle Universiadi 2019. Sono felice, è stato una bellissima manifestazione, organizzata in maniera impeccabile. E poi la semifinale e la finale con la Scandone in overbooking: non nascondo la mia invidia, poiché non ho mai gareggiato con la piscina piena. Sinceramente gli azzurri hanno meritato la medaglia d’oro e sono fiero di loro», afferma Alessandro Velotto, calottina numero 6, autore di una tripletta ai danni del Brasile. Esordio convincente contro i carioca 15-4 (parziali di 5-3, 2-1, 5-0, 2-1). «Prima partita della rassegna iridata. Abbiamo giocato bene anche se è mancata un po’ di cattiveria in superiorità numerica, per fare gol: miglioreremo questo dato statistico. Non siamo ancora al top della condizione, perché in fase di carico, per essere pronti, poi, nelle gare ad eliminazione diretta», precisa il Golden Boy, nato e cresciuto con i colori del Molosiglio.



Tutto esaurito alla Scandone in finale di Euro Cup: con la memoria bisogna tornare al 2015. «Ho seguito la finale contro gli Stati Uniti: spettacolo incredibile. Sono soddisfatto del risultato che onora l’Italia. Evento straordinario realizzato nella bellissima e strapiena Scandone. Spero che l’Universiade di Napoli sia riuscita a rigenerare l’entusiasmo tra città e pallanuoto», sottolinea l’attaccante Renzuto, ex del Posillipo. Con la sua doppietta (7-4 e 9-5) e le sue controfughe il classe’93 si rende protagonista in Corea. Spalti vuoti. «Buon esordio anche se l’inizio non è stato semplice. Abbiamo giocato quattro minuti con l’uomo in meno, però abbiamo carburato. Speriamo di crescere partita dopo partita». Espulso dall’arbitro spagnolo Teixido per brutalità Echenique, che salterà il match contro il Giappone mercoledì 17 luglio. Da segnalare la quaterna di Stefano Luongo e la doppietta di Francesco Di Fulvio.



«Sono contentissimo per i ragazzi, se lo meritavano davvero. Napoli bellissima e Scandone pienissima. Sono soddisfatto in particolare per i miei concittadini, i salernitani Eduardo Campopiano e Mario Del Basso», ammette Vincenzo Dolce, che a Taipei mise al collo il bronzo insieme a Umberto Esposito e al terribile mancino, che a Fuorigrotta ha calato indisturbato il poker, scardinando la difesa statunitense. Da Napoli a Gwangju nel segno del Settebello.







