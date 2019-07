Noam, l'ingegnere judoka che ha sfidato una frattura al collo

«Le avversità mi hanno fatto crescere, sono diventato un atleta più forte ma soprattutto sono cresciuto dal punto di vista umano»: Noam Tidhar, 24enne judoka australiano, non è tipo da arrendersi facilmente. Alle Universiadi di Napoli torna alle competizioni dopo due anni difficili e un infortunio serio, la frattura del collo durante un allenamento.



Tidhar - studente di ingegneria a Melbourne - considerato uno dei talenti emergenti del judo australiano ha dovuto rinunciare prima ai giochi di Rio 2016 per un problema ai legamenti del ginocchio, poi alle Universiadi di Taipei 2017 per la frattura del collo che lo ha costretto ad uno stop di un anno. Ora il ritorno alle gare alle Universiadi napoletane.



«Mi sento pronto e veramente eccitato per questa competizione - dice - È incredibile e anche affascinante come la tua vita sportiva dipenda dalla tua personalità e da molti altri aspetti della realtà che vivi. Se vinci una sfida o comunque impari qualcosa nello sport sarai capace di sfruttare la tua forza ovunque».

© RIPRODUZIONE RISERVATA