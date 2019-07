di Diego Scarpitti

«Tanto cuore e molta intensità. Grande prova dei ragazzi, che hanno saputo sfruttare a dovere i momenti decisivi dell’incontro. Devono, però, assimilare ancora le nuove regole», spiega il team leader di entrambe le Nazionali universitarie, Filippo Massimo Gomez. Se la piscina Scandone risulta festante e gremita in ogni ordine e grado, lo Stadio del Nuoto a Caserta non è da meno. Ospite d’eccezione, a gustare la partita di cartello Italia-Ungheria, scontro diretto per aggiudicarsi la testa del gruppo B, il tre volte oro olimpico Tamás Kásás, campione plurititolato con la calottina del Posillipo, arrivato a Napoli per seguire dal vivo le Universiadi 2019. Vincono gli azzurri di Alberto Angelini (13-10, parziali di 3-2, 2-2, 5-4, 3-2) e staccano in classifica i magiari.



«Bellissima partita, cornice di pubblico fantastica, organizzazione impeccabile», ammette Fabio Bencivenga, incaricato dalla Fin di curare gli interessi sportivi dei Giochi universitari. Brilla il talento del napoletano Massimo Di Martire, autore del poker di giornata. «Grande prova del Settebello. Siamo stati bravissimi. Peccato, soltanto, per qualche disattenzione in difesa. Ora testa alla Croazia lunedì 8 luglio», dichiara l’attaccante posillipino, classe 2000. A segno anche il goleador Giacomo Cannella, già a 15 reti nella manifestazione all’ombra del Vesuvio. Da segnalare, infine, le doppiette firmate dai due mancini, il salernitano Eduardo Campopiano e il toscano Federico Panerai.

