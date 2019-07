Universiade, l'Italia vola ai quarti: in gol anche il figlio d'arte Strada

di Giuliano Pisciotta

L'ItalSoccer vola ai quarti di finale dell'Universiade. Gli azzurrini di Daniele Arrigoni battono per 2-0 l'Ucraina sul prato del Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni, conquistando il passaggio del turno. Il ct modifica l'intero assetto rispetto alla prima uscita con il Messico, con ben nove elementi nuovi nello starting eleven. Ma non cambiano i frutti, visto l'ottimo impatto con la gara.



Il micidiale uno-due arriva al tramonto della prima frazione, con il vantaggio firmato al 38' da Mercadante e il raddoppio al 43' a opera di Strada Jr., figlio di Pietro, indimenticato numero 10 della Salernitana di Delio Rossi. Applausi scroscianti per i due goleador, entrambi in rete di testa. Nella ripresa, complice anche l'espulsione di Dumaniuk per doppio giallo, l'Italia conduce in porto il match senza troppe sofferenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA