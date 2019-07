Universiadi a Napoli, la cerimonia di chiusura in diretta su Canale 21

Le Universiadi 2019, i Giochi Olimpici universitari che hanno preso il via a Napoli e in Campania lo scorso 3 luglio con 6mila atleti partecipanti provenienti da 118 Paesi, si concluderanno domani sera con una spettacolare e affascinante cerimonia di chiusura che Canale 21, la tv dei grandi eventi che hanno come protagonisti la Campania e il Sud, trasmetterà in diretta in Campania, Lazio e Puglia a partire dalle ore 21 dallo stadio San Paolo. L’impianto sportivo più importante della Campania ospiterà la Cerimonia di chiusura della 30esima Summer Universiade, con la partecipazione prevista anche del premier Giuseppe Conte che siederà in Tribuna autorità con il presidente della FISU, Oleg Matytsin, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Anche lo spettacolo conclusivo è stato ideato e prodotto dalla Balich Worldwide Shows di Marco Balich e diretto dal vivo da Stefania Opipari. Il tema di questa Cerimonia di chiusura delle Universiadi sarà il «rito del sospeso», che secondo Balich permea la tradizione partenopea che fonde accoglienza e solidarietà. Protagonisti della grande serata di sport e spettacolo dal sapore mondiale, trasmessa da Canale 21, saranno gli atleti che hanno preso parte all'Universiade, con la sfilata finale e la riproposizione dei momenti più significativi della manifestazione. Condotta dai The Jackal, accompagnata dalle performance musicali di Mahmood, Clementino e DJ Sonic e molti altri ospiti ancora, la grande festa del San Paolo si concluderà con un maestoso spettacolo di fuochi d'artificio sul cielo di Napoli. Festeggeranno con il pubblico del San Paolo anche le giovanissime Ludovica Nasti, Elisa Del Genio, Gaia Girace e Margherita Mazzucco meglio note come Lila e Lenu' - bambine e adolescenti – della fiction di successo “L'amica geniale”. Nel corso della cerimonia inoltre verrà reso omaggio alla signora Manuela Oliveri, vedova dell'indimenticato Pietro Mennea, che esattamente sessanta anni fa realizzò il record mondiale nei duecento metri all'Universiade di Città del Messico. Una cerimonia suggestiva da seguire anche da casa, grazie a Canale 21, che si chiuderà con lo spegnimento del braciere olimpico

