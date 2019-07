Universiadi, argento della Caponi nella staffetta 4 x 200 sl

di Diego Scarpitti

Argento nella staffetta 4 x 200 sl (con Paola Biagioli, Alice Antonia Scarabelli e Sara Ongaro), argento individuale nei 400 metri stile libero. Sorride la bionda nuotatrice Linda Caponi al termine del testa a testa con la statunitense Kaersten Meitz (4'05"80), resistendo anche all'assalto dell'americana Sierra Schmidt (4'11"37), che balla sul piano vasca in fase di riscaldamento.



«La fatica si e' fatta sentire. Non sono tanto soddisfatta del tempo (4'10"53) ma si tratta del secondo argento internazionale alle Universiadi 2019. Rispetto alla staffetta mi sono emozionata di più. Ho lottato fino alla fine», dichiara l'atleta tesserata per i Carabinieri, classe'98. «Il calore dei napoletani restera' nel mio cuore, ho provato grandi emozioni», conclude soddisfatta Caponi.



Con una Scandone fantastica e con un'acqua a dir poco cristallina, merito dell'ingegnere Giovanni Capizzi (CAG), i ricordi dei Giochi universitari all'ombra del Vesuvio non possono non essere straordinari.

