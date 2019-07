Universiadi, spettacolare argento per Occhipinti nei 1.500 stile libero

di Diego Scarpitti

Tripudio alla Scandone per l'argento conquistato da Alessio Occhipinti nei 1500 stile libero. Spettacolo davvero nell'impianto di Fuorigrotta, colpo d'occhio pazzesco. Sfilano i giudici di gara sul vasca, giochi di luci, file all'ingresso, botteghino preso d'assalto, gradinate gremite. Romano, classe'96, atleta delle Fiamme Oro e studente in Agraria, prima partecipazione (esaltante) alle Universiadi per Alessio, dietro lo svedese Victor Johansson, precedendo lo statunitense Nicholas Norman.



«Pubblico d'aiuto, Scandone bellissima. Sono davvero soddisfatto per la prestazione in acqua. Non potro' godermi pienamente le Universiadi di Napoli, perche' domani parto per la Corea del Sud: sono pronto per il mio primo mondiale. Ringrazio di cuore il mio allenatore Emanuele Sacchi e il direttore delle Fiamme Oro, Luca Piscopo». Dai Giochi universitari alla rassegna iridata, per Alessio Occhipinti non e' il momento di rallentare.

