Universiadi, argento Italia nella spada: squadra femminile ko con la Russia

L'Italia in pole position per la scherma italiana, che allarga il suo medagliere conquistando la nona medaglia nella quarta giornata di gare al PalaUnisa della Cittadella dello Sport di Salerno. È argento per la squadra di spada femminile, sconfitta solo in finale dalla Russia per 45-40 al termine di un match molto equilibrato e deciso nelle battute conclusive. Stop ai quarti di finale, invece, per il team di sciabola maschile.



Il terzetto italiano delle spadiste, composto dalla medaglia di bronzo individuale Roberta Marzani, Eleonora De Marchi e Nicol Foietta, ha debuttato nel tabellone dei 16 superando il Giappone per 45-29. Poi le azzurre hanno battuto nei quarti di finale 40-26 l'Ungheria e in semifinale hanno sconfitto la Polonia per 45-36 prima del ko contro le russe, valso il secondo gradino del podio.

La squadra degli sciabolatori, invece, con Matteo Neri, reduce dal terzo posto individuale, Dario Cavaliere e Alberto Arpino (che ha preso il posto dell’infortunato Francesco D’Armiento), ha esordito superando l'Ucraina per 45-34 ma nei quarti di finale si è arresa alla Corea per 45-34 chiudendo al settimo posto.

L'Italia è in testa con due ori, tre argenti e quattro bronzi.

