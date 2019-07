Universiadi, l'argento dell'Italia nella staffetta 4x200 stile libero

di Diego Scarpitti

Gioia e delusione. Sentimenti contrastanti per i quattro nuotatori azzurri nella staffetta 4 x 200 metri stile libero. Oro mancato o argento (pesante) guadagnato? Mattia Zuin, Matteo Ciampi, Alessio Proietti Colonna, Stefano Di Cola sfiorano la prima piazza (7'10"43), chiudono alle spalle degli statunitensi Dean Farris, Grant House, Trenton Julian, Zachary Apple (7'09"77), precedono gli australiani Maxwell Carleton, Ashton Brinkworth, Brendon Smith, Jacob Hansford (7'14"75).



«Speravamo di vincere, siamo andati forte, peccato davvero», ammette il classe'96 Zuin, il primo a scendere in corsia numero 3. «Sinceramente un po' deluso. Siamo stati trascinati da un pubblico fantastico, a larghi tratti in testa, ottimi i nostri parziali», dichiara Ciampi ('96). «Medaglia obiettivo prefissato, auspicavamo il metallo più pesante, non possiamo rimproverarci niente», afferma Proietti Colonna ('98). «Ci aspettavamo qualcosa in più. Ci abbiamo provato fino alla fine. L'ha spuntata di poco Apple. Sono contento della gara», conclude Di Cola ('98).



Cala il sipario sulla sesta giornata clorata: argento, comunque, entusiasmante tra gli applausi di una gremita e festante Scandone.

