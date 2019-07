Universiadi, judo e rugby da «dure»: due atlete in ospedale, una operata

di Melina Chiapparino

Due infortuni per due atlete delle Universiadi 2019, entrambe costrette ieri sera, a ricorrere alle cure ospedaliere. Le sportive sono state assistite dagli staff medici dell'Ospedale del Mare ed una di loro è stata sottoposta ad intervento chirurgico riuscito brillantemente.



Si tratta di una 21enne indiana, B.P. schierata nella squadra di Judo femminile, che ha riportato un trauma contusivo alle dita della mano sinistra e di una 24enne canadese, T. A. S. che gareggiava nel rugby.



Quest'ultima è stata soccorsa per una frattura esposta di tibia e perone per cui a conclusione dell'operazione ad opera dell'equipe dell'unità operativa di Ortopedia, è stato necessario predisporre il suo ricoverato nella struttura di Ponticelli.

