Universiadi, bene l'Italvolley, 3-0 alla Svizzera all'esordio

L'Italia del volley maschile inizia con il piede giusto il suo cammino nelle Universiadi di Napoli 2019. Davanti al pubblico amico del «PalaSele» di Eboli (Salerno), gli azzurri superano 3-0 (25-17/25-23/25-15) la Svizzera. Una gara mai in discussione per i ragazzi di Gianluca Graziosi che hanno affrontato con la giusta concentrazione il match inaugurale, sfruttando qualche difficoltà in fase di ricezione da parte degli avversari. Gli elvetici, sostenuti da un caloroso gruppo di tifosi, hanno provato a riequilibrare l'incontro nel secondo set, portandosi sul +2 (20-22) ma la reazione azzurra ha rimesso le cose apposto.



L'Italia, poi, con un terzo set quasi perfetto, ha chiuso la pratica, portando a casa la prima vittoria del torneo. Domenica alle 20, sempre ad Eboli, la seconda gara contro l'Argentina, squadra che - spiega coach Graziosi - è «una formazione da non sottovalutare». Per il tecnico degli azzurri «era importante partire con il piede giusto, dobbiamo crescere di condizione e imparare a conoscerci. Le candidate alla vittoria? Non abbiamo ancora le idee chiare ma, per tradizione Francia, Russia, Polonia potrebbero essere squadre di vertice».

