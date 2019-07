Universiadi, boato Scandone per il bronzo di Scalia nei 100 dorso

di Diego Scarpitti

«Sono riuscita a sorridere prima della partenza, di solito non avviene mai, perche' sono tesissima, invece oggi mi hanno strappato un sorriso: pubblico della Scandone fantastico e caloroso». Esprime la sua gioia, esterna le sue emozioni Silvia Scalia, atleta del Circolo Canottieri Aniene, tesserata per le Fiamme Gialle, bronzo nei 100 dorso alle Universiadi 2019.



«Prima volta a Napoli, lungomare stupendo. Bellissima esperienza i Giochi universitari all'ombra del Vesuvio. Spero di tornare presto in citta'», spiega la studentessa di design d'interni al Politecnico di Milano, nata a Lecco nel 1996.



Sul podio doppietta statunitense con Katharine France Berkoff (59.29) ed Elise Haan (59.62). A chiudere il terzetto l'italiana Scalia (1.00.43), che abbraccia sul piano vasca la tedesca Nadine Laemmler, sua compagna di studi per un anno al college in America. Sventola il tricolore sulle gradinate gremite di Fuorigrotta.

