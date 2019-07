Universiadi, bronzo per il quartetto italiano

di Diego Scarpitti

«Villaggio olimpico originale e comodo, Scandone impianto di livello internazionale senza precedenti, cucina ottima». Sono entusiasti di come procede la loro Universiade clorata. Mostrano fieri il bronzo conquistato nella staffetta 4x100 sl e non si sottraggono all'abbraccio e ai flash del pubblico amico. Missione compiuta per Ivano Vendrame, Alessandro Bori, Davide Nardini e Giovanni Izzo. Stati Uniti al primo posto (3.11.03), Brasile secondo (3.15.27), azzurri a chiudere il gruppo universitario, premiato a Fuorigrotta (3.15.91).

