Universiadi, bronzo in rimonta per Stefano Di Cola nei 200 sl

Diego Scarpitti

Bolgia Scandone. Rimonta e podio, tifo incandescente e concorrenza agguerrita. Difende il terzo posto dagli assalti internazionali e dalla ripresa finale del suo connazionale Matteo Ciampi, gia' argento nei 400 sl alle Universiadi 2019. A fatica riprende fiato Stefano Di Cola, nato a San Benedetto del Tronto, classe'98.



«Prima volta a Napoli, prima partecipazione ai Giochi universitari, e naturalmente prima medaglia in questa manifestazione avvincente», ammette lo studente in Editoria digitale all'Universita' di Pisa, atleta del Circolo Canottieri Aniene e tesserato per la Marina Militare.



«Organizzazione perfetta, villaggio olimpico galleggiante suggestivo, Napoli meravigliosa», conclude Di Cola, che chiude la prova nei 200 sl alle spalle dell'americano Apple e del russo Snegirev. Valigia da preparare e passaporto pronto in vista del Mondiale in Corea del Sud. Partenza fissata l'11 luglio.



