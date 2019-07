Universiadi, ecco il calendario di oggi: attesa per i big del nuoto alla Scandone

Seconda giornata di gare alle Universiadi Napoli 2019 e grandi attese per gli azzurri. Oggi si assegnano titoli nei tuffi, nella scherma, ginnastica artistica, tiro a segno e nuoto con tanti italiani in gara. A partire dal judo (Falcone -81 Kg, Andrea Gismondo -73 Kg, Mattia Miceli -66 Kg, Claudio Pepoli +90 Kg e nel m Open, Lorenzo Rigano -90 Kg, mentre per le donne Beatrice Brienza -57 Kg, Chiara Cacchione -63 Kg, Martina Costagliola -52 Kg, Carola Paissoni -70 Kg, Debora Sala +70 Kg e nel w Open). Nel tiro a volo Fiammetta Rossi è seconda nelle qualificazioni del trap femminile col secondo punteggio. Bene anche la scherma con gli spadisti Cuomo, Vismara e Buzzi qualificati nei sedicesimi.



Torna anche la nazionale azzurra di calcio maschile, impegnata, a Cava de' Tirreni contro l'Ucraina (ore 18). Nel basket gara due per gli azzurri del basket, chiamati al riscatto dopo il ko di ieri nella gara d'esordio e impegnati al Palabarbuto di Napoli contro la Norvegia. Grande entusiasmo all'ex base Nato per l'esordio del rugby a sette con gli azzurri sconfitti 17-0 da Giappone. «È stato un esordio duro, il Giappone è una buona squadra, non avremmo voluto cominciare con una sconfitta - spiega il commissario tecnico della nazionale italiana, Andy Vilk - pensiamo alla Francia che affronteremo nel pomeriggio, dobbiamo avere più possesso della palla, ma voglio dire che l'atmosfera intorno all'Universiade, tutti questi bambini sulle tribune ci danno gioia, è un modo di fare pubblicità al rugby, questo seguito va sfruttato per creare una base importante tra i giovani».



L'Italrugby torna in campo nel pomeriggio contro la Francia, alle 18,20, preceduto dalla nazionale italiana femminile, che inizia il suo percorso alle 17,36 contro il Canada. Al via anche il torneo di tennis nell'arena allestita sul lungomare di Napoli. Dopo le qualificazioni della mattina, nuoto protagonista nel pomeriggio alla piscina Scandone di Napoli con gli italiani in corsa per le medaglie.

