Venerdì 12 luglio davvero intenso per le discipline acquatiche. Clima di Universiadi con la semifinale di pallanuoto alla Scandone (ore 18) tra Italia e Canada. Targato made in Naples il Setterosa di Martina Miceli, oro ad Atene 2004, con Sara Centanni, Carolina Ioannou e Loredana Sparano. In mattinata, però, via libera alla settima edizione della Capri-Napoli non competitiva, ideata e organizzata da Luciano Cotena, responsabile della società Eventualmente Eventi & Comunicazione. Nell’avvincente traversata di 36 km prenderanno parte ben sei nuotatori giallorossi. E’ dal 1949 che tale rassegna entusiasma e mostra il fascino di un circuito senza pari.



Via fissato all’Ondina Beach Club di Marina Grande a Capri con arrivo nelle acque antistanti il Circolo Nautico Posillipo. Provano a migliorare il risultato del 2018, quarti assoluti e secondi nella staffetta, gli atleti della Canottieri Napoli, presieduta da Achille Ventura. Desiderosa di ben figurare, la pattuglia del Molosiglio, diretta dal vicepresidente Ernesto Ardia, dal consigliere Francesco Vitobello e dall’insostituibile coach Pasquale Viglione, schiera Luca Ferraro (master 30), Bruno Daniele (under 30), e i master 35 Filippo Garofalo, Felice Riccardi, Raffele Lepre e Davide Stravato, consapevoli della faticosa impresa e spinti da indomita passione per uno sport meraviglioso.



La squadra giallorossa potrà contare per l’edizione 2019 sul sostegno di main sponsor prestigiosi come Banca Sella, Head, Napoli da Vivere, Alilauro, Blowhammer e Cafarelli Nautica.





