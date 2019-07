Universiadi, comanda il Giappone: l’Italia insegue nel medagliere

di Gennaro Arpaia

Una giornata tutta asiatica quella che apre le Universiadi di Napoli e della Campania. Nel primo vero giorno di gare - e di medaglie - nella classifica delle speciali vittorie c’è il Giappone davanti a tutti che ha messo insieme tre ori e tre argenti tra judo, nuoto e ginnastica artistica. Ad inseguire la Cina, con le cinque medaglie (3 ori, 1 argento ed 1 bronzo) già messe in bacheca grazie soprattutto ai tuffi di Liu Chengming, spettacolare da uno e tre metri di altezza.



Trampolino e vasca che hanno portato bene anche alla corazzata degli Stati Uniti, già in possesso di cinque medaglie - 3 ori, 1 argento ed 1 bronzo - e in anticipo su Korea (sei medaglie), Russia (sette medaglie) e Austria (un oro nel judo). Buono avvio anche per l’Italia che insegue nel tabellone del medagliere a quota cinque medaglie con il bronzo conquistato da Auber nei tuffi ad aprire la giornata, quello di Ilaria Cusinato nei 400 misti donne e l’argento di Ciampi nei 400 stile libero per gli uomini alla piscina Scandone. A chiudere la giornata, i bronzi della 4x100 maschile e femminile stile libero.



