Universiadi, scherma poker d'assi: Rosatelli oro, due argenti e un bronzo

di Barbara Landi

Poker d’assi per la terza giornata di scherma. Quattro medaglie conquistate dalla scherma italiana. Oro per il fioretto maschile a Damiano Rosatelli. Argento sempre azzurro a Guillaume Bianchi, argento a Lucia Lucarini e bronzo a Michela Battiston per la sciabola femminile. Domina l’Italia nella terza giornata di scherma al Palaunisa della Cittadella dello Sport dell’università di Salerno. Una finale avvincente per il derby tutto azzurro al maschile, giocato punto a punto, con in vantaggio Bianchi nel primo tempo e di Rosatelli nel secondo. In delirio le tifoseria per i due giovani laziali: Bianchi, iscritto alla facoltà di Economia de La Sapienza di Roma, e Damiano Rosatelli, studente di Scienze politiche presso l’UniCusano. Platea che dall’inizio delle competizioni al campus sta registrato il sold out nella vendita di biglietti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA