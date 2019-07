Universiadi, l'Italia non tradisce mai: anche il fioretto maschile è d'oro

di Barbara Landi

È oro per il fioretto maschile a squadre, la scherma ancora una volta regala grandi emozioni al PalaUnisa all'università di Salerno per la sesta e ultima giornata di gare. In attesa della finale femminile di sciabola femminile, in corsa per un altro oro, nove tempi avvincenti, in cui l'Italia ha primeggiato con un netto vantaggio, chiudendo 45-22.



L'Italia dei fiorettisti, che schiera l’oro individuale Damiano Rosatelli, l’argento Guillaume Bianchi e Francesco Ingargiola, ha esordito nel tabellone da 16 con il successo per 45-11 sull'India e nei quarti di finale ha battuto la Cina con il punteggio di 45-28. Poi, in semifinale, gli azzurri hanno superato la Russia 45-30.



La squadra italiana delle sciabolatrici non è da meno. Lucia Lucarini (reduce dall’argento individuale), Michela Battiston (bronzo lo scorso sabato) e Rebecca Gargano nei quarti di finale hanno sconfitto la Gran Bretagna 45-34, poi in semifinale hanno vinto il match contro la Russia per 45-33. Alle ore 18 la finale contro la Francia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA