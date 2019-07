Universiadi, è grand'Italia a Fisciano: le donne della sciabola sono d'oro

di Barbara Landi

Scherma da record! L’Italia conquista due ori nella sciabola femminile e nel fioretto maschile a squadre e vince il medagliere nella disciplina, con cinque medaglie d’oro, tre d’argento e cinque bronzi, per un totale di 13 podi.



Un match avvincente quelle delle azzurre, sempre in vantaggio, anche se con un lieve distacco, fino all’ultimo affondo di Michela Battiston, superando le avversarie francesi con 45-41 in 9 tempi. In pedana Lucia Lucarini (reduce dall’argento individuale), Michela Battiston (bronzo lo scorso sabato) e la napoletana Rebecca Gargano nei quarti di finale hanno sconfitto la Gran Bretagna 45-34, poi in semifinale hanno vinto il match contro la Russia per 45-33. Alle ore 18 la finale contro la Francia.



Si aggiunge all’altro oro conquistato dal fioretto maschile a squadre. La scherma ancora una volta regala grandi emozioni al PalaUnisa all'unversità di Salerno per la sesta ed ultima giornata di gare. Pubblico in delirio e grandi emozioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA