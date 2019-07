Universiadi, l'Italia punta al podio del medagliere: «Mai così bene»

Raggiunto e superato l'obiettivo Taipei, l'Italia punta decisa al podio del medagliere. Con 36 medaglie all'attivo - 11 ori, 5 argenti e 10 bronzi - quando mancano quattro giorni alla chiusura delle Universiadi di Napoli 2019, l'obiettivo degli azzurri è migliorarsi ancora e le possibilità per farlo ci sono tutte, coma sottolinea Gianni Ippolito, capo della delegazione italiana: «Ogni giorno migliora la nostra posizione nel medagliere, non tanto come quantità di medaglie conquistate, quanto nella qualità delle medaglie. Abbiamo già superato nei numeri gli ori conquistati a Taipei. E l'Universiade ancora non è finita, speriamo di continuare a migliorare la nostra posizione. Ci aspettiamo ancora grosse sorprese negli sport a squadra».



Ed in effetti è proprio da calcio (con gli azzurrini di Daniele Arrigoni impegnati in semifinale a Salerno contro il quotato Giappone), dalla pallavolo (le azzurre domani si giocano l'oro con la Russia, mentre gli uomini stasera affrontano in nei quarti il Portogallo) e dalla pallanuoto che ha qualificato in semifinale sia gli uomini sia le donne. Torna in pedana l'atletica dopo gli ori di Daisy Osakue e Ayomide Folorunso. Bene Brazzale e Riccobon nelle batterie degli 800 piani uomini. Entrambi riescono ad approdare in semifinale.



Ma stamattina l'attenzione era tutta per le qualificazioni del salto in alto donne: assenti le italiane, occhi puntati sulla bella Erika Nonhalanhla Seyama, del Regno di Eswatini (Stato sudafricano fino all'anno scorso noto come Swaziland), che aveva conquistato tutti con il suo sorriso durante la cerimonia di apertura che però non si è qualificata per la finale ma lascia Napoli con il titolo virtuale di miss Universiade. Proseguono il torneo di taekwondo - e l'Italia, dopo il bronzo di Antonio Flecca, spera di piazzare altri atleti sul podio -,le regate di vela e parte oggi al PalaVesuvio il programma della ginnastica ritmica con l'azzurra Alessia Russo - terza ai mondiali di Sofia - pronta a giocarsi le sue carte.

