di Diego Scarpitti

Caldo e spettacolo al Villaggio del Rugby a Bagnoli. Tutti aspettavano la vittoria dell’Italseven maschile (nella foto di Stefania de Rosa), invece arriva il successo del Giappone: perentorio 17-0 ai danni degli azzurri. Atleticamente superiori e molto più veloci, i nipponici dettano legge. Il beneventano Giovanni D’Onofrio, studente in scienze motorie, unico atleta campano della delegazione ovale italiana alle Universiadi di Napoli 2019. Capitan Luca Zini e compagni possono rimediare tranquillamente all’esordio non particolarmente esaltante già oggi pomeriggio nella sfida contro la Francia (ore 18.20). Prima, però, c’è da tifare per Giada Franco e socie, al debutto contro il Canada (ore 17.36).

