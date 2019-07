Le azzurre non si fermano più: Ungheria ko, ItalVolley in finale

di Giuliano Pisciotta

L'ItalVolley in rosa è in zona medaglia. Le azzurre battono con un perentorio 3-0 anche l'Ungheria dopo aver asfaltato il Brasile e conquistano la finale per l'oro all'Universiade 2019 di Napoli. Trascinata dal calore dei supporters del PalaSele di Eboli, la Nazionale di coach Paglialunga concede ben poco alle magiare, lasciando loro le briciole in tutti i parziali.



Italia padrona del campo fin dalle prime battute. L’Ungheria concede qualche errore di troppo e le ragazze di Paglialunga prendono il largo. Allungo importante fino ai set point multipli, durante i quali le magiare tirano fuori la testa nel corso di un piccolo break di 4 punti di fila. Poi però ci pensa la solita Nicoletti a piazzare la spike vincente che chiude il primo parziale a 15 in favore delle azzurre.



Nel secondo set l’equilibrio si spezza grazie al miglior rendimento a muro dell’Italia, ma pure per un bel po’ di errori in ricezione dell’Ungheria che non riesce più a colmare il gap, fino al punto del 25-16. Praticamente senza storia il terzo parziale, in cui i punti ungheresi derivano per gran parte da qualche leggerezza delle nostre ragazze.



Troppo poco, però, per poter fermare il treno azzurro, trascinato da una locomotiva di nome Anna Nicoletti, dalla cui mano arriva il punto decisivo per il 3-0 definitivo, che regala all'Italia il pass per la finalissima: di fronte, le atlete di Paglialunga avranno la Russia, che nel match del pomeriggio ha battuto il Giappone per 3-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA