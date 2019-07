Universiadi, nello skeet luccica anche l'oro di Di Marziantonio

di Diego Scarpitti

Brucia la concorrenza e vince la finale di skeet femminile alle Universiadi 2019. Luccica la medaglia d’oro al collo di Chiara Di Marziantonio, studentessa di Cerveteri in Scienze e tecnologie alimentari. «Non me l’aspettavo davvero», confessa emozionata l’atleta tesserata per l’Esercito, inquadrata dalle telecamere di Fisu.tv, mentre parla al cellulare subito dopo la gara. Di Marziantonio totalizza 55 piattelli, distanziando la kazaka Zoya Kravchenko (53). Chiude al terzo posto la ceca Hana Adamkova (39).







