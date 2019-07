Universiadi, medaglia di bronzo per il tiro a segno in coppia mista

di Diego Scarpitti

«Frate', mi hai fatto soffrire». Esprime così le sue considerazioni Marcella Di Martino, sorella di Dario, bronzo nel tiro a segno da 10 metri alle Universiadi 2019, in coppia con la beneventana Maria Varricchio. Il silenzio precede il boato, l'attesa snervante si tramuta in tripudio. Baci, abbracci, complimenti diffusi. Scatta la festa nel padiglione 3 della Mostra d'Oltremare ed è grande Italia. La coppia azzurra supera gli indiani Paramananth e Grewal 16-12, alla presenza del presidente della Fisu, Oleg Matytsin, che si gode lo spettacolo in tribuna.



Precisione e concentrazione. Un carabiniere e una poliziotta entusiasmano in gara: infallibili protagonisti centrano il bersaglio e conquistano il podio. «Finalmente grande festa, è una medaglia che ci voleva. Una bella e spettacolare Universiade, che resterà nella storia», afferma soddisfatto Dario. «Sono felicissima di aver condiviso questo successo con Dario, che ho sempre ammirato sin da piccola. Una grande emozione essere con lui sul podio e poi vincere in casa non ha prezzo», ammette Maria, tesserata per le Fiamme Oro.



Sorridente e compiaciuto il tecnico Roberto Di Donna, oro (e bronzo) olimpico nella pistola ad Atlanta 1996. «I ragazzi sapevano di giocare in casa. Abbiamo spaventato la squadra indiana e abbiamo tenuto duro. Grande gara, grande finale. Organizzazione delle Universiadi 10 e lode. Poligono stupendo, una grande festa di sport, tutto è filato liscio».Lacrime di gioia per il delegato tecnico nazionale Pierluigi Ussorio. «Ho faticato tantissimo, 17 giorni per organizzare il torneo. Non e' stato facile. Stiamo ricevendo i complimenti di tutti. Soddisfazione indescrivibile conquistare la medaglia con due campani».Sale incessante il grido «Italia, Italia» prima, durante e dopo la premiazione. Napoli capitale indiscussa dello sport internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA