Calcio, l'Italia dimentica l'esordio: azzurre vincenti 2-1 contro gli Usa

Dopo la sconfitta dell’esordio contro il Giappone, le azzurre di Jacopo Leandri si prendono la rivincita nel miglior modo possibile nella seconda giornata delle Universiadi e a Benevento battono la corazzata Stati Uniti 2-1. Ottimo l’avvio con il primo gol azzurro di Caruso a cui prontamente aveva risposto l’americana Castaneda. Nella ripresa, la grande reazione delle azzurre che tornano in vantaggio con la subentrata Fusini, brava a sigla il gol vittoria intorno all’ora di gioco. Tre punti importantissimi per le italiane che nel finale stringono i denti ed esultano: ora le azzurre dovranno aspettare l’ultimo incontro del girone ma restano ancora in corsa per i quarti di finale del torneo.



Risultati di giornata:



Cina - Messico 3-2



Korea - Irlanda 1-2



Sud Africa - Korea del Nord 0-8



Stati Uniti - Italia 1-2

