Universiadi, bronzo di Cusinato ma c'è un ricorso: esito in stand by

di Diego Scarpitti

Dal San Paolo alla Scandone, nel segno di Ilaria Cusinato. Bronzo per la 20enne veneta nei 400 misti, dietro la coppia statunitense composta da Makayala Sargent e Genevieve Pfeifer. Il risultato però resta sub judice: si dovrà attendere, presumibilmente domani, per conoscere la decisione della giuria di appello in relazione alla protesta formulata dalla britannica Abbie Wood. La nuotatrice inglese non è partita dal blocco 5 perché non avrebbe sentito lo start e successivamente avrebbe udito un richiamo per falsa partenza. La gara è proseguita regolarmente con la vittoria della statunitense Makayla Sargent sulla connazionale Genevieve Pfeifer, che ha preceduto di due centesimi Ilaria Cusinato, che avrebbe conquistato così la medaglia di bronzo.



