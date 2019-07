​Universiadi di Napoli al giro di boa, l'Italia aspetta Folorunso e ​Cusinato

Giro di boa per le Universiadi di Napoli 2019, giunte alla settima giornata. L'Italia, che dopo la pioggia di medaglie di ieri (cinque ori e un bronzo) ha centrato l'obiettivo della vigilia e cioè di superare il risultato di Taipei (dove due anni fa gli azzurri tornarono a casa con 32 medaglie), da oggi, con un bottino di già 33 medaglie, si punta ad arricchire ulteriormente il medagliere.



Riflettori puntati sull'atletica leggera e soprattutto sull'azzurra Ayomide Folorunso favorita per la vittoria dei 400 metri ostacoli. Ci saranno due azzurre anche nella finale del triplo: Ottavia Cestonaro, sesta in qualificazione con 13.55 e Framcesca Lanciano, decima con 13.24.



Ultima giornata del nuoto alla piscina Scandone di Napoli (che ha fatto registrare un boom di presenze per tutto il periodi di gare). Ultime fatiche per Ilaria Cusinato e Alessia Polieri, impegnata nei 200 farfalla. In finale anche le staffette 4x100 misti e Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti. In campo gli sport di squadra, con le azzurre della pallavolo femminile in semifinale contro l'Ungheria, e i quarti di finale dei tornei di pallanuoto con le formazioni azzurre ancora in gara.



Nel tiro con l'arco escono di scena agli ottavi di finale i due azzurri nel compund. Tra gli uomini Mior è stato sconfitto 145-140 dall'indiano Chauhan, tra le donne l'azzurra Grilli è stata battuta 139 a 133 dalla rappresentante di Taipei Chen.

