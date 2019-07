Universiadi, fa festa anche l'Italia: Auber è la prima medaglia azzurra

di Diego Scarpitti

Esulta l'Italia con il bronzo di Gabriele Auber, tesserato per la Marina Militare. Il biondo nuotatore triestino regala la prima medaglia azzurra delle Universiadi 2019, chiudendo con il punteggio di 356.20. Cina nuovamente al primo posto nei tuffi da un metro: Chengming Liu domina con 399, seguito dal tedesco Frithjof (357.75).



«Grande risultato raggiunto in un impianto spettacolare. Napoli davvero fantastica. Ringrazio quanti si sono prodigati per l'ottima riuscita dell'evento. Un grazie speciale alla Marina Militare», dichiara soddisfatto Auber, classe 1997, studente dell'Università telematica Niccolo Cusano, nipote del plurititolato campione italiano master Pino Auber: celebre il suo tuffo dal ponte di Mostar.

