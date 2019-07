di Diego Scarpitti

Figline Valdarno vanta due concittadini noti. L’ex tecnico del Napoli e del Chelsea, Maurizio Sarri, e la ginnasta del team Armonia d’Abruzzo, Alessia Russo. Un salto nella storia e prima volta per l’atleta classe 1996, allenata da Germana Germani, vincere l’argento alle Universiadi. Al PalaVesuvio, gremito e rinnovato, lacrime di gioia versate dall’azzurra al termine dell’esibizione col nastro. Sacrifici ripagati e record segnato, perché è la prima medaglia nella storia della Federazione Ginnastica d'Italia ai Giochi universitari. Chiude alle spalle della fuoriclasse russa Ekaterina Selezneva (20.450), autentica star con quattro ori e un bronzo nel torneo, nell’impianto di Ponticelli. Sul terzo gradino del podio l’ucraina Eva Meleschuk.



Grandi emozioni per Alessia, che si è commossa insieme all'intera delegazione italiana a Napoli, dal vicepresidente Rosario Pitton alla competition Manager Maria Cristina Casentini. «Sono contentissima, è stata una gara difficile: tra cerchio e nastro ho avuto tre ore di pausa, in cui mantenere la concentrazione sempre alta. Mi aspettavo una medaglia di bronzo ma alla fine ho portato a casa l’argento. Il calore del pubblico del PalaVesuvio mi ha fatto venire i brividi e mi sono emozionata. Tornerò sicuramente a Napoli», osserva la 22enne toscana, alla sua prima Universiade. “Ringraziamo il meraviglioso pubblico, il PalaVesuvio e Napoli: un calore così ce lo ricorderemo per tutta la vita, sarà difficile da dimenticare», ammette entusiasta Germana Germani.E arrivano i complimenti della FGI alla ginnasta azzurra, per aver centrato un risultato storico. «Alessia è la conferma dell'ottimo stato di salute della ginnastica in generale e della ritmica in particolare. Splendido risultato, che ci fa ben sperare in vista del Mondiale di settembre. Russo ha dimostrato di essere una ginnasta sulla quale l'Italia può contare e certamente la direttrice tecnica Emanuela Maccarani terrà conto della sua prestazione di grande valore», ha concluso il presidente della Federginnastica, Tecchi. «Un onore ricevere questi complimenti. Ringrazio la Federazione per il sostegno dato», conclude Alessia. Saluti da Napoli e dalle Universiadi 2019.

