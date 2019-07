di Diego Scarpitti

Insieme primi. Evento più unico che raro. Succede anche questo alla 30esima edizione estiva delle Universiadi 2019. Fermano il crono allo stesso tempo (52”05) e vincono ex aequo la medaglia d’oro nella finale 100 metri farfalla. «Singolari» protagonisti, nell’incantevole scenario della Scandone, il russo Egor Kuimov (1999) e il giapponese Shinnosuke Ishikawa (2000), che precedono sul podio lo statunitense Coleman Stewart (1998), terzo a 52”11.



A premiare i due sorridenti nuotatori un abbronzatissimo ed elegante Paolo Trapanese, presidente Fin Campania, portabandiera della Fisu nella cerimonia di apertura dei Giochi universitari il 3 luglio allo stadio San Paolo.



Detentore del primato mondiale (49”82), realizzato a Roma nel 2009 in tale disciplina, Michael Phelps, classe 1985, il più titolato atleta nella storia delle Olimpiadi. «Mangiare, dormire e nuotare: è tutto quello che so fare», non a caso soprannominato lo «squalo di Baltimora». Del keniota Jason Dunford il record alle Universiadi di Belgrado 2009 (50”85), che mise al collo anche l'argento nei 50 m farfalla e il bronzo nei 100 m sl.

