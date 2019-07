di Diego Scarpitti

Il Messico saluta le Universiadi 2019, l’Italvolley maschile prosegue la sua corsa, approdando ai quarti di finale. Quattro vittorie consecutive per gli azzurri e testa del girone D conquistata. «Volevamo arrivare primi nel raggruppamento e ci siamo riusciti. Bravissimi i ragazzi, che hanno spinto a dovere, accorta gestione e sapiente rotazione», spiega il tecnico Gianluca Graziosi. Finisce 3-0 al PalaSele di Eboli (parziali di 25-20, 25-16, 25-19). «Fondamentale giocare nello stesso campo gara. Domani lavoreremo in palestra. Posso contare su 12 giocatori all’altezza. Adesso sale l’adrenalina. Sfide da dentro o fuori», evidenzia il coach italiano.



Sul parquet totalizza 10 punti Giacomo Raffaelli, maglia numero 4. «Volevamo vincere e migliorare il nostro cammino. Alle spalle pochi allenamenti insieme. Ci prepareremo al meglio per il prossimo impegno. Giochiamo in casa e non dobbiamo sottovalutare nessuno. Inizia ora un altro torneo. Il pubblico aiuta molto, come nella gara contro l’Argentina: invito a seguirci e sostenerci giovedì contro il Portogallo alle ore 20». Serviranno testa e cuore per battere i lusitani ma anche l'apporto caloroso dei tifosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA