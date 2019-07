di Diego Scarpitti

Il Settebello saluta il girone con la quarta vittoria di fila. Allo Stadio del Nuoto di Caserta la pallanuoto incuriosisce, ben oltre mille tifosi sugli spalti, il pubblico partecipa attivamente e i giocatori, entusiasti, apprezzano il sostegno caloroso degli appassionati. Le due Nazionali clorate procedono di pari passo, percorso comune per le formazioni di Alberto Angelini e Martina Miceli, entrambe ai quarti di finale. Piace l’impostazione delle Universiadi 2019, che consente ai players universitari di liberare il proprio talento in vasca. Imbattuti capitan Umberto Esposito e soci, che superano la Croazia 14-13 (4-3, 4-3, 3-1, 3-6) e affronteranno mercoledì 10 luglio (ore 19.30) la Francia.



Alla cinquina di Delic e alla doppietta di Buha, rispondono in egual misura Giacomo Cannella ed Eduardo Campopiano. «La partita è andata bene, eravamo concentrati, abbiamo faticato un po’ i primi due tempi, poi raggiunto il massimo vantaggio di 13 a 9: siamo calati e gli slavi hanno recuperato, portandosi a -1», spiega l’attaccante mancino, che ha trasformato lucidamente il rigore del 14-12. «E’ stato un match duro, con molti contatti a limite del regolamento. L’abbiamo spuntata di un soffio. Ora bisognerà concentrarsi per il quarto di finale contro i transalpini», conclude Mario Del Basso, autore di una tripletta. La rinnovata Scandone attende i suoi eroi in semifinale.

