di Diego Scarpitti

Imbattute e prime nel girone B. Per festeggiare la vittoria sulla Russia 9-8 (4-2, 3-1, 1-3, 1-2), il Setterosa universitario si concede una pizza da Diametro 3.0: tre margherite per le napoletane Loredana Sparano, Carolina Ioannou e Sara Centanni, trascinatrici anche a tavola. Calano il poker le ragazze di Martina Miceli e la spuntano di misura sulle pallanuotiste russe. Feeling riconfermato tra l’Italia femminile e Casoria: l’apporto del numeroso pubblico punto di forza di non trascurabile valore. Piscina brulicante di supporters, che «infiammano» l’impianto e sostengono nei momenti decisivi la compagine di casa. A 37” dalla sirena Popova prova a spaventare le azzurre, che mercoledì 10 luglio (ore 19.30) affronteranno il Giappone ai quarti. «Tripletta merito della squadra e delle indicazioni fornite da Martina», ammette la scalmanata goleador Centanni, ribattezzata «miss sorriso». Sul tabellino anche l’ex posillipina Ioannou. Blinda la porta, come di consueto, super Sparano. E' in buone mani il Setterosa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA