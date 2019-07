Universiadi, primo oro per l'Italia con il fioretto della Cipressa

di Barbara Landi

E’ dalla scherma che arriva primo oro per l’Italia. Sul podio Erica Cipressa per il fioretto femminile, sulle orme della Vezzali che ha cominciato la sua carriera proprio vincendo le Universiadi. L’azzurra batte in finale la francese Patru. Medaglia di bronzo, invece, per l’altra azzurra, Camilla Mancini. Una finale emozionante alla Cittadella dello Sport dell’università di Salerno. ͣperformance straordinaria, quella della Cipressa, che conquista 5 punti di seguito per il 15-3 conclusivo. Un oro che si percepiva vicino già nella seconda e nella prima frazione, gestita alla grande dall’azzurra, in una gara avvincente con la Francia, con una partenza veloce in cui Cipressa mette subito a segno 3 stoccate ai danni di Patru.



«E' stata una gara perfetta. Volevo questa vittoria e me la godo, in Italia, davanti a un pubblico bello e caloroso. Sono orgogliosa di aver portato ai colori azzurri la prima medaglia d'oro di questa Universiade Napoli2019», è il commento a caldo di Erica Cipressa. Orgoglioso anche il capo-delegazione azzurro, Maurizio Randazzo dopo l'abbraccio con il maestro dello staff di fioretto, Fabrizio Villa: «Una splendida giornata, una grande Italia. Complimenti alle nostre Erica e Camilla, protagoniste di una prestazione eccellente».



Prima di lei, la Vezzali aveva vinto 4 ori alle Universiadi, partecipando a a quattro edizioni, da Fukuoka 1995 a Pechino 2001, e ancora Sicilia nel 1997 e Palma de Maiorca nel 1999: «I ricordi non sono solo legati alle medaglie d'oro che ho conquistato a livello individuale in tutte e quattro le edizioni – afferma la Vezzali - ma anche all'ambiente, al clima ed allo spirito di squadra che si respira in competizioni come queste. Affronti l'Universiade quando sei giovane e soprattutto hai un carico emozionale legato alla gara assolutamente diverso rispetto a quello di una Olimpiade».



Dopo il doppio bronzo azzurro della giornata inaugurale, con la spadista Roberta Marzani e lo sciabolatore Matteo Neri, dunque il Tricolore svetta più in alto di tutte le altre bandiere rimpinguando il medagliere con un oro e un bronzo. Nel suo percorso di gara Erica Cipressa aveva conquistato la certezza di una medaglia superando per 15-7 la coreana Kim. La fiorettista veneta, allieva della maestra Federica Berton e iscritta alla facoltà di Scienze Motorie, in precedenza aveva sconfitto per 15-0 la giapponese Kano dopo che nel turno delle 32 aveva superato 15-8 un'altra nipponica, la Mori. Dall'altra parte del tabellone la fiorettista di Frascati delle Fiamme Gialle, Camilla Mancini, allenata da Valerio Aspromonte e studentessa di Scienze Politiche, nei quarti di finale aveva superato con un secco 15-3 la cinese Gong. In precedenza aveva sconfitto per 15-9 la francese Catarzi e, nel tabellone da 32, la russa Batenina con il punteggio di 15-8. Martina Sinigalia, invece, si è fermata a un passo dal podio: dopo aver avuto ragione con il punteggio di 15-7 dell'ungherese Mesteri, dando continuità al successo per 15-5 sulla statunitense Minarik, è stata battuta nei quarti dalla romena Calugareanu per 15-11.



Nell'altra gara di giornata, quella di spada maschile, è invece finito al tabellone degli otto il percorso degli azzurri Valerio Cuomo e Federico Vismara. Domaniinvece la terza giornata dedicata alla scherma all’universiade 2019 vedrà chiudersi il programma delle gare individuali con il fioretto maschile (alle ore 9) e la sciabola femminile (dalle 13.30). A rappresentare i colori azzurri tra i fiorettisti ci saranno Guillaume Bianchi, Francesco Ingargiola e Damiano Rosatelli. Tra le sciabolatrici, invece, saranno in pedana Michela Battiston, Rebecca Gargano e Lucia Lucarini.





