di Diego Scarpitti

Riscatto Italseven. Nell’incantevole cornice del Villaggio del Rugby a Bagnoli capitan Luca Zini e compagni invertono il trend mattutino e strappano la prima vittoria alle Universiadi 2019. Sempre accolti dal calore partenopeo, gli azzurri battono 33-17 la Francia. «Ci siamo sbloccati finalmente. Abbiamo curato bene la fase del possesso. Domani contro il Canada sarà decisiva, per accedere alla semifinale», dichiara fiducioso il tecnico Andy Vilk. Approccio mentale diverso per l’Italrugby. «Siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco e siamo molto contenti. Successo contro i transalpini da considerare un punto di partenza e non di arrivo. Cercheremo di essere tranquilli contro i canadesi e al tempo stesso proveremo a divertirci, basandoci sulle nostre capacità», spiega Zini (nelle foto di Stefania de Rosa), scelto per il giuramento dell’atleta nella cerimonia d’apertura allo stadio San Paolo. «A nome di tutti gli universitari, prometto che prenderemo parte a questa Universiade, rispettando e osservando le regole che la governano, impegnandoci nel vero spirito della sportività, per uno sport senza doping e senza droghe, per l’onore e la gloria delle nostre squadre e per il bene di tutto il movimento sportivo universitario internazionale», quanto proclamato in mondovisione nell’arena di Fuorigrotta. L’Italseven in campo alle ore 10.58: servirà gettare il cuore oltre l’ostacolo.



