Rugby, altro stop per l'Italseven: le donne quasi fuori dal torneo

di Diego Scarpitti

Largheggia la Francia di Carla Arbez a Bagnoli. Le transalpine vincono 35-0 sulle azzurre di Diego Saccà. «Francia esperta e di qualità, abituata al rugby seven. Le ragazze hanno dato tutto: si sono impegnate, senza risparmiarsi. Nulla da rimproverare. Abbiamo dato la possibilita' alle atlete universitarie di affacciarsi a questa disciplina. Dispiace per la gara di ieri, persa di un soffio con il Canada (14-12)».



Colpisce il colpo d'occhio nella piccola Twickenham all'ombra del Vesuvio, gestita in modo sapiente dal presidente dell'Amatori Napoli, Diego D'Orazio. «Villaggio del Rugby di prim'ordine. Fa bene vedere una struttura fantastica come questa. Tutti gli staff stranieri positivamente impressionati dall'ospitalita' e dall'impianto. Bellissima manifestazione le Universiadi a Napoli», il commento dell'Italseven femminile Saccà.



Oggi pomeriggio (ore 17,30) ultimo impegno per Giada Franco e compagne.

