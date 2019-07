Non basta la vittoria all'Italseven: azzurri quasi fuori dalle Universiadi

di Diego Scarpitti

Non basta la seconda vittoria all'Italseven, capitanata da Luca Zini, per accedere alle semifinali. Un vero peccato per la Nazionale universitaria allenata da Andy Vilk: ieri pomeriggio 33-17 contro la Francia, questa mattina 12-5 vs il Canada. «Complicato davvero giocare sotto il sole cocente, non puo' essere un'attenuante. Vale per noi come per i nostri avversari», ammette il giocatore numero 3, scelto per proclamare allo stadio San Paolo il giuramento dell'atleta.



«Prima volta alle Universiadi, prima volta a Napoli: organizzazione perfetta e citta' meravigliosa. Villaggio del Rugby davvero bello», ammette Zini (nella foto di Vincenzo D'Alessandro). Da Genova a Napoli, mare comun denominatore. «Esperienza unica il villaggio olimpico galleggiante: ci siamo trovati veramente bene».

