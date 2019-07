di Diego Scarpitti

Destino comune, percorsi diversi. Termina in anticipo la 30esima edizione estiva delle Universiadi 2019 per l’Italseven femminile e maschile. Non basta il tenace impegno di Giada Franco e compagne: ragazze fuori dalla manifestazione universitaria senza una vittoria nel girone. Capitan Luca Zini e colleghi eliminati, invece, per differenza punti, terzi in classifica, nonostante i due successi colti a Bagnoli. Sfuma, così, il sogno di una medaglia per l’Italrugby seven all’ombra del Vesuvio.



«Da salvare sicuramente l’atteggiamento propositivo delle ragazze, che hanno sempre continuato a giocare e segnare», evidenzia il tecnico Diego Saccà (nelle foto di Stefania de Rosa).«Sensazione strana: felici per le due vittorie, ma amareggiati per il mancato passaggio. Il seven aiuta a promuovere il rugby e il comitato organizzatore di Napoli 2019 ha effettuato una scelta saggia nell’inserire il rugby tra gli sport dell’Olimpiade universitaria: personalmente credo che debba essere sempre giocato in tutte le edizioni delle Universiadi per l’atmosfera positiva che genera nel pubblico e negli atleti, dichiara il coach Andy Vilk.Oggi pomeriggio la finale del torneo maschile (ore 17.44) e quella femminile (ore 18.06) al Villaggio del Rugby, nell’ex area Nato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA