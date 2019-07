Universiadi, sciabola e fioretto: Italia in finale con uomini e donne

In arrivo altre due medaglie dalla scherma alle Universiadi Napoli 2019: sia la squadra di fioretto maschileche quella di sciabola femminile, infatti, sono in finale per l'oro.



L'Italia dei fiorettisti, che schiera l'oro individuale Damiano Rosatelli, l'argento Guillaume Bianchi e Francesco Ingargiola,ha esordito nel tabellone da 16 con il successo per 45-11 sull'Indiae nei quarti di finale ha battuto la Cinacon il punteggio di 45-28. Poi, in semifinale, gli azzurri hanno superato la Russia 45-30.La finale per la medaglia d'oroè alle ore 17 contro la Corea.



La squadra italiana delle sciabolatrici non è da meno. Lucia Lucarini (reduce dall'argento individuale), Michela Battiston (bronzo lo scorso sabato) e Rebecca Gargano nei quarti di finale hanno sconfitto la Gran Bretagna 45-34, poi in semifinale hanno vinto il match contro la Russia per 45-33. Alle ore 18 la finale contro la Francia.

