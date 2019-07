di Diego Scarpitti

Previsioni rispettate, gli aruspici (clorati) non falliscono la profezia. Il Settebello vola in semifinale. Gli azzurri di Alberto Angelini battono 15-9 la Francia (5-3, 4-3, 4-1, 2-2) e battaglieranno con la Russia sabato 13 luglio (ore 12) alla piscina Scandone. Il violento diluvio, che si abbatte su Caserta prima del match con i transalpini, non impedisce il sold out allo Stadio del Nuoto. A condurre gioco e operazioni capitan Umberto Esposito e compagni, che si portano all’intervallo lungo sul 9-6. Allungano con autorevolezza e puntellano il vantaggio nel terzo periodo (13-7). Autore di un pregevole poker, firma il gol più bello dell’incontro Giacomo Cannella (24 marcature siglate dall’inizio delle Universiadi 2019), sulla sirena del penultimo tempo.



«Era importante vincere, perché il primo scontro diretto da dentro o fuori. Non è stata la nostra miglior prestazione. Complimenti ai francesi: sono un'ottima squadra. Ora testa alla Russia», afferma soddisfatto il napoletano Massimo Di Martire, attaccante del Posillipo classe 2000, protagonista in vasca con la tripletta messa a bersaglio. Si alternano tra i pali Pellegrini e Massaro, tris di Alesiani, doppietta per Guidi, il salernitano e mancino Eduardo Campopiano, il partenopeo Esposito e Bruni iscrivono i loro nomi nel tabellino. Usa – Ungheria l’altra semifinale (ore 14).



Italia in buona salute (quinto successo consecutivo), pronta a trasferirsi a Fuorigrotta. E' lì che si materializzano i sogni.

