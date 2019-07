di Diego Scarpitti

Pratiche ed essenziali. Pochi fronzoli, nessun orpello. Centrano la semifinale le azzurre di Martina Miceli. Si consuma l’ultimo e positivo atto del Setterosa a Casoria, dove le ragazze ringraziano per la calorosa ospitalità ed esprimono gratitudine per il fondamentale sostegno del pubblico. «Impianto perfetto ed organizzazione fantastica». Loredana Sparano e compagne affronteranno il Canada venerdì 12 luglio (ore 18) alla piscina Scandone. Superato ai quarti il Giappone 12-8 (2-2, 5-1, 3-2, 2-3).



«Abbiamo iniziato non nel migliore dei modi, non abbiamo sottovalutato le nipponiche. Noi siamo state brave a rimanere in partita, potevamo evitare qualche gol ma l’importante è che siamo in semifinale», ammette il portiere napoletano, classe 1995, che indossa la calottina rossa e difende i colori della SIS Roma. «Abbiamo giocato male. Non c'è molto da raccontare. Dovevamo essere più incisive e, invece, in alcuni momenti, abbiamo giocato con sufficienza. Ogni volta che allungavamo, abbiamo consentito loro di rientrare in partita», ammette l’esigente difensore partenopeo Carolina Ioannou, pilastro dell’Ekipe Orizzonte.



Niente spazio ai festeggiamenti. «Testa alla semifinale contro le canadesi. Domani ci alleneremo e dobbiamo ritrovare la giusta concentrazione», conclude l'ex giocatrice posillipina. All’intervallo lungo le pallanuotiste italiane scappano sul 7-3. Brillano Gottardo e Cocchiere, entrambe griffano una tripletta personale, e dai cinque metri Ranalli e Millo trasformano senza problemi.



Fuorigrotta pronta ad accogliere le splendide ragazze della Nazionale italiana. Ungheria – Russia l’altra semifinale alle ore 20.

