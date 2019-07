di Diego Scarpitti

Vittoria sfumata di un soffio. Italia – Canada finisce 12-14 al Villaggio del Rugby di Bagnoli. «Il gruppo c’è. Peccato per il risultato. E’ mancata un po’ di precisione. Ci impegniamo ad essere più ciniche da domani», osserva la trascinatrice e stella della Nazionale universitaria (e non solo) Giada Franco (nelle foto di Stefania de Rosa). Esordio in chiaroscuro. «Gara tirata. Le ragazze non hanno mollato, forse hanno pagato l’emozione iniziale e dovevano un po’ assestarsi. Chiedo maggiore precisione. Lavoriamo per migliorarci», dichiara il coach Diego Saccà. Doppio appuntamento (mattutino e pomeridiano) domani sabato 6 luglio per le azzurre. Alle ore 10.14 il match contro la Francia, alle ore 17.28 la sfida al Giappone. In palio l'accesso in semifinale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA