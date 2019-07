Universiadi, staffetta femminile 4x200 stile vince la medaglia d'argento

Seconda medaglia di giornata per il nuoto azzurro alle Universiadi Napoli 2019: è l'argento conquistato dalla staffetta femminile 4x200 stile nella gara che ha concluso il programma odierno ala piscina Scandone, gremita di tifosi. Linda Caponi apre nuotando sui tempi del personale 1'58«97, poi Paola Biagioli ( 2'00»48), Alice Antonia Scarabelli (1'58«83), e Sara Ongaro, la più piccola classe '99 che tocca in 2'01»40, chiudendo il quartetto a 7'59«68. Staccata la Russia al terzo posto (8'03»85) mentre inarrivabili gli Stati Uniti che fanno il vuoto vincendo in 7'53«90.

