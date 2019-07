Universiadi, Strada jr nel recupero: Italia batte Francia ed è semifinale

di Luigi Trusio

Giovedì scorso al “Ciro Vigorito” per Italia-Stati Uniti si erano accomodati in tribuna e avevano incitato per tutti i 90 minuti le colleghe della nazionale femminile (con tanto di megafono imbracciato dal capitano, cori da stadio e sventolio di bandiere tricolori), trascinandole fino al successo contro il favoritissimo team a stelle e strisce. I ragazzi di Arrigoni sono tornati ieri sera nell’impianto beneventano e stavolta è toccato a loro scendere in campo contro i quotati francesi. Finalmente suggestiva la cornice di pubblico con circa 2000 spettatori accorsi sugli spalti nonostante la concomitanza con il festival Bct (Benevento Cinema Televisione).



Hanno funzionato i vari appelli delle autorità e degli sportivi (compreso Pippo Inzaghi, neo tecnico dei giallorossi) che hanno richiamato un pubblico entusiasta e appassionato. Presente anche il sindaco Clemente Mastella, accompagnato dal consigliere delegato allo Sport Vincenzo Lauro e dal consigliere Zanone. La partita è stata molto avvincente, anche equilibrata soprattutto nel primo tempo. La Francia è partita meglio tenendo il pallino del gioco grazie alla migliore qualità, poi l’Italia è venuta fuori sfruttando il dinamismo, la tenuta atletica è migliore attitudine a posizionarsi in campo.



La migliore occasione degli azzurrini ad inizio ripresa, dopo appena 40 secondi, con il gol solamente sfiorato da Zonta e la conclusione terminata di poco a lato al termine di un’azione cosare ispirata da Sbrissa. La Francia si è affacciata un paio di volte senza mai rendersi realmente pericolosa. Arrigoni ha provato a cambiare l’inerzia inserendo poco alla volta Giraudo per Sbrissa, Ruzzittu per Galeandro, Galli per Collodel e Strada per Tentardini. Solo due cambi per il cittì francese Rempp. L’Italia ha provato a spingere e dopo aver accarezzato la gioia del gol con Ungaro, ha pescato il jolly in pieno recupero con una favolosa punizione dal limite di Strada che ha fatto esplodere e il “Vigorito”. Una straordinaria sensazione con lo stadio che ha letteralmente trascinato gli azzurrini nel convulso finale e gli ha dato la carica agonistica vista per riuscire a raggiungere uno storico traguardo. Italia in semifinale per una medaglia, sfiderà il Giappone che ha battuto 2-0 la Corea del Sud. L’altra semifinale è Russia-Brasile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA