di Diego Scarpitti

Si tinge d’azzurro il San Paolo. Serata magica a Fuorigrotta per l’atletica italiana. Se l’appetito vien mangiando, per la cena ci pensano prima Robera Bruni (salto con l’asta) e poi Luminosa Bogliolo. Come una saetta, la 24enne atleta delle Fiamme Oro, allenata da Ezio Madonia e Antonio Dotti, mette al collo la medaglia più pregiata nei 100 metri ostacoli, fermando il crono a tre centesimi dal record italiano. La studentessa in Veterinaria anticipa al traguardo le sue rivali (12.79), battendo sul rettilineo la finlandese Reetta Hurske (13.02) e la francese Coralie Comte (13.09).





