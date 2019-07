Universiadi, tripudio alla Scandone per l'oro di Scalia nei 50 m dorso

di Diego Scarpitti

S come Scandone, S come Scalia. Super Silvia. Bronzo nei 100 metri dorso domenica 7 luglio, medaglia d'oro nei 50 m dorso oggi 9 luglio 2019. Nella giornata che evoca ricordi mondiali indimenticabili (Italia campione del mondo in Germania nel 2006), lascia il suo indelebile segno l'atleta della Canottieri Aniene, tesserata per le Fiamme Gialle, nell'arena clorata di Fuorigrotta.



Indicibile la gioia, incontenibile l'esultanza della nuotatrice di Lecco, che sbaraglia l'agguerrita concorrenza: l'italiana, primo oro nel nuoto alle Universiadi 2019, liquida la pratica in 27"9, precedendo la statunitense Elise Haan (28") e l'australiana Calypso McDonnell (28"2).



Scandone infernale, vestita a festa, per il trionfo di super Silvia. Scalia stella all'ombra del Vesuvio.



